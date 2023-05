Auch in Mamer und Bettemburg gibt es nach der Saison Trainerwechsel.

Fußball

Serge Bix hört als Frauencoach in Differdingen auf

Andrea WIMMER Auch in Mamer und Bettemburg gibt es nach der Saison Trainerwechsel.

Die Fußballfrauen der Entente Differdingen/Luna brauchen einen neuen Trainer. Serge Bix, der die Mannschaft in die höchste Liga geführt hatte, macht beim Aufsteiger nicht weiter, wie er am letzten Spieltag mitteilte. „Ich habe das Frauenteam in Differdingen vor zehn Jahren zusammen mit Guy Bragard gegründet und nun in die erste Liga gebracht und dort gehalten. Für mich heißt es daher: Mission erfüllt“, so der 48-Jährige.

Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt. Differdingen beendete die Saison auf dem siebten Tabellenplatz und ist damit der einzige Aufsteiger, der den Ligaverbleib schaffte. Red Black Egalité Pfaffenthal und Mertert-Wasserbillig steigen nach nur einer Spielzeit wieder ab.

Laura Miller rayonne, le Standard soulève la Coupe Meilleure joueuse de la finale de la Coupe de Belgique jeudi à Sclessin, Laura Miller a remporté son premier trophée avec le Standard.

Trainerwechsel gibt es auch bei anderen Clubs. Seit einiger Zeit steht fest, dass Hugo Dias nach dem Pokalfinale am 3. Juni beim Vizemeister FC Mamer aufhört. Beim Tabellendritten SC Bettemburg machen Oliver Gilson und José Marin nicht weiter.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.