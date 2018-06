Selfmademann des Kunstturnens

Fünf Mal nahm Josy Stoffel an Olympischen Sommerspielen teil. Der Kunstturner wird am Mittwoch 90 Jahre alt.

Josy Stoffel gehörte in den 1950er- und den frühen 1960er-Jahren in Europa zur Crème de la Crème des Kunstturnens. Seine fünf Teilnahmen an Olympischen Spielen sind ein Luxemburger Rekord. Stoffel wird heute 90 Jahre alt.

(pg) - In der langen Luxemburger Sportgeschichte ist der Platz von Josy Stoffel einmalig und er wird es wohl auch bleiben: Der Kunstturner nahm als einziger Sportler unseres Landes an fünf Olympischen Spielen teil.



„Mär geet et gutt, a wéi geet et där?“ Der Mann ist jovial, so wie eh und je, der Händedruck ist fest und kräftig wie immer und die wachen Augen sind zielgerichtet, so als sei der beste Luxemburger Kunstturner aller Zeiten dabei, ein Gerät zu fixieren, um eine möglichst perfekte Übung daran zu absolvieren ...