Fünf Mal nahm Josy Stoffel an Olympischen Sommerspielen teil. Der Kunstturner wird am Mittwoch 90 Jahre alt.

Selfmademan des Kunstturnens

Josy Stoffel gehörte in den 1950er- und den frühen 1960er-Jahren in Europa zur Crème de la Crème des Kunstturnens. Seine fünf Teilnahmen an Olympischen Spielen sind ein Luxemburger Rekord. Stoffel wird heute 90 Jahre alt.

(pg) - In der langen Luxemburger Sportgeschichte ist der Platz von Josy Stoffel einmalig und er wird es wohl auch bleiben: Der Kunstturner nahm als einziger Sportler unseres Landes an fünf Olympischen Spielen teil.



„Mär geet et gutt, a wéi geet et där?“ Der Mann ist jovial, so wie eh und je, der Händedruck ist fest und kräftig wie immer und die wachen Augen sind zielgerichtet, so als sei der beste Luxemburger Kunstturner aller Zeiten dabei, ein Gerät zu fixieren, um eine möglichst perfekte Übung daran zu absolvieren.



Dabei hat die Karriere von Josy Stoffel, der heute seinen 90. Geburtstag feiert, 1964 bei den Olympischen Spielen in Tokio ein ebenso abruptes wie schmerzvolles Ende gefunden. Selbstverständlich wusste man hierzulande, dass die Spiele im Land der aufgehenden Sonne seine letzten sein würden, der Kunstturner hatte vor der Veranstaltung keinen Hehl daraus gemacht. Der damals 36-Jährige wollte mit einer glanzvollen Leistung abschließen, die Turner haben dafür einen speziellen Ausdruck: „Ein guter Abgang ziert die Übung.“

„Noch 50 Sekunden bis zum Ende meiner Karriere.“ Mit diesem Gedanken im Kopf, so Stoffel später in einem Interview, sei er an seine letzte Übung im Bodenturnen herangegangen. Schon wenige Sekunden später kam das brutale Aus: Riss der Achillessehne.

Bedingt durch die Wirren der Zeit, vor allem durch die Besetzung Luxemburgs durch Nazi-Deutschland, begann Stoffel eigentlich zwei Mal mit der Turnerei. Sein Vater nahm den sechsjährigen Knirps mit zur Espérance Differdingen, in den späten 1930er-Jahren infizierte ihn der Altmeister Metty Logelin mit dem Virus des Turnens, der ihn nicht mehr loslassen sollte. Unter der deutschen Besatzung versuchten die Luxemburger Vereine – einige waren aufgelöst worden, andere hatten ihren Namen verdeutscht – mehr schlecht als recht, den turnerischen Betrieb aufrecht zu erhalten.



Den größten Teil meines Könnens eignete ich mir durch Selbststudium anhand von Zeitungen und Fotos an

Nach der Befreiung begann eine neue Zeit, auch in der Kunstturnerei. Die Epoche von Logelin, des Vizeweltmeister von 1934 an den Ringen, war vorbei, das neue Vorbild von Stoffel war der Weltmeister Sepp Stalder aus der Schweiz, der 1947 zu einem Showturnen nach Luxemburg kam. Nur, die Schweiz war weit weg, und Stoffel wurde zum Selfmademan. „In Luxemburg selbst konnte mir bald niemand mehr etwas beibringen. Den größten Teil meines Könnens eignete ich mir durch Selbststudium anhand von Zeitungen und Fotos an“, erklärte er später im Interview.



Einer der absolut besten europäischen Turner



Bereits ein Jahr später bei den Olympischen Spielen in London war Stoffel als 64. (unter 128 Turnern) maßgeblich am elften Platz der achtköpfigen Luxemburger Riege im Mannschaftsklassement beteiligt. Bei den Spielen erreichte der Differdinger im Anschluss an Helsinki 1952 (32.) und Melbourne 1956 (30.) 1960 in Rom als 18. (unter 130) sein bestes olympisches Resultat. In der italienischen Hauptstadt hatte Stoffel zudem die Genugtuung, dass auch seine Frau Yvonne als Turnerin an den Spielen teilnahm.



Auf der Höhe seines überragenden Könnens zeigte sich Stoffel in den 1950er- und den frühen 1960er-Jahren, der 15-fache Luxemburger Landesmeister (von 1949 bis 1955 und von 1957 bis 1964) und WM-Fünfte von 1950 in Basel gehörte zur Crème de la Crème der europäischen Kunstturner, als Fünfter der EM (1950 in Basel und 1957 in Paris) und als Sechster der europäischen Titelkämpfe (1961 in Luxemburg und 1963 in Belgrad), jeweils im Sechskampf. Hinzu kamen Finalplatzierungen bei den Geräten.



Am Mittwoch feiert Josy Stoffel in der Résidence Ronnwiss in Rodange seinen 90. Geburtstag.