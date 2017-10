(dpa/sid) - Dank eines überragenden Messi hat der zweifache Weltmeister Argentinien ein peinliches Scheitern abgewendet und die Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland geschafft.



Beim 3:1 in Ecuador erzielte Messi nach frühem Rückstand alle drei Tore (11.', 19.' und 61.'). Neben dem schon qualifizierten Brasilien löste zudem Uruguay als Zweiter vor Argentinien das WM-Ticket.



Die USA hat vollkommen überraschend eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft verpasst. Das Team von Trainer Bruce Arena verlor sein letztes Gruppenspiel bei Trinidad und Tobago mit 1:2 und scheiterte damit als Fünfter der Nord- und Mittelamerika-Qualifikation. Für die direkte Qualifikation hätte bereits ein Punkt beim abgeschlagenen Tabellenletzten von der karibischen Insel genügt.

Auf Platz drei sprang Panama, das mit einem 2:1-Erfolg über Costa Rica das direkte Ticket für Russland löste. Panama ist erstmals für eine WM-Endrunde qualifiziert. Auch Honduras (3:2 gegen Mexiko) zog noch an den USA vorbei und spielt in den Play-offs im November nun gegen Australien um einen weiteren Startplatz.



Chile raus: dumm gelaufen

Nicht nur das abschließende 0:3 in Brasilien, sondern auch ein Sieg vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) hat Südamerikameister Chile um die Teilnahme an der Endrunde gebracht. Ohne den erfolgreichen Einspruch vor Monaten in Lausanne wäre "La Roja" heute Tabellenfünfter der "Eliminatorias" und könnte noch den Umweg über die Play-offs gegen Ozeaniensieger Neuseeland nach Russland nehmen.

Chiles Verband ANFP hatte am 6. September 2016 gegen das 0:0 gegen Bolivien wegen des Einsatzes von Cabrera beim Weltverband FIFA Einspruch eingelegt, weil der gebürtige Paraguayer laut FIFA-Statuten noch nicht für sein neues Land spielberechtigt war. Der Fall landete vor dem CAS, der Chile zwei Punkte mehr zusprach - aber Peru bekam auch drei Punkte am Grünen Tisch. Fünf Tage zuvor hatte Cabrera bei Boliviens 2:0-Sieg gegen Peru ebenfalls mitgespielt.

Peru zog am Dienstag (Ortszeit) mit dem 1:1 gegen Kolumbien nach Punkten mit Chile gleich und sicherte sich dank der besseren Torbilanz Rang fünf vor dem Confed-Cup-Finalisten. Ohne CAS-Urteil hätte Chile heute einen Zähler mehr als Peru auf dem Konto.