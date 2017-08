(jot) - Gilles Muller (Weltranglistenposition: 21) wird nicht am ATP-Mastersturnier in Montréal (CAN) teilnehmen. Der 34-jährige Linkshänder leidet an einer leichten Sehnenentzündung im linken Vorderarm und will vor den US Open (ab dem 28. August) kein Risiko eingehen.



Er hofft nun ab dem 14. August beim Mastersturnier in Cincinnati (USA) aufzuschlagen.