Sébastien Thill: "Ich möchte diesen Schritt genießen"

Sébastien Thill wird Profi in Russland und hofft auf ein Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft

Er hat lange auf so eine Chance warten müssen, aber nun freut er sich umso mehr. Sébastien Thill hat den Sprung in den Profifußball geschafft und folgt seinen jüngeren Brüdern Olivier und Vincent ins Ausland. Der 26-Jährige verlässt seinen Heimatverein Progrès Niederkorn und geht zum FC Tambov in die höchste russische Liga. Dort wird er wieder gemeinsam mit seinem Freund Aleksandre Karapetian spielen – aber gegen seinen Bruder Olivier.

Sébastien Thill, bald geht es für Sie los in der russischen Premier Liga ...