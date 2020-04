Sébastien Thill: "Ich gebe gerne Geld aus"

Fußballer Sébastien Thill stellt sich dem Kreuzverhör und verrät, wofür er tief in den Geldbeutel greift. Außerdem erzählt der 26-Jährige, welchen Sport er sich regelmäßig ansieht.

Sébastien Thill muss derzeit auf Fußball verzichten. Um sich zu Hause etwas abzulenken, stellt sich der 26-Jährige dem Kreuzverhör. Der Kapitän des FC Progrès Niederkorn spricht über seinen Charakter, Essgewohnheiten und Hobbys. Außerdem erzählt Thill, warum er Roland Vrabec als Trainer gegenüber Luc Holtz bevorzugt und was ihn am Fußball in Frankreich stört.

Sébastien Thill, sind Sie ein Bauch- oder Kopfmensch?

Ich handele eher spontan und nach Gefühl ...