Sébastien Edgar: Von Olympia in die Axa League

Handballer Sébastien Edgar nahm 2012 an den Olympischen Spielen in London teil und spielt nun für Käerjeng.

Sébastien Edgar hat allen aktiven Handballspielern der Axa League etwas voraus. Der Spieler des HB Käerjeng, der mit seinem Verein am Samstag zu einem 29:29-Unentschieden gegen Berchem kam, hat bereits eine Teilnahme an den Olympischen Spielern auf seinem Konto stehen. Genauer gesagt nahm der gebürtige Engländer mit der britischen Nationalmannschaft an den heimischen Sommerspielen 2012 in London am olympischen Turnier teil.



Für den heute 29-Jährigen war dies ein Erlebnis, das er nie vergessen wird: „Damals mit 21 Jahren war einem nicht so bewusst, wie groß ein solches Event ist ...