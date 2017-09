Interview: Daniel Wampach

Während sich die Straßenradprofis im Herbst und Winter erholen, sorgen die Cyclocross-Fahrer für Rennspektakel. Ab Sonntag wird wieder "schmutziger" Radsport betrieben, wenn die Saison in Brouch beginnt. Landesmeister Scott Thiltges vom LG Alzingen geht erstmals im rot-weiß-blauen Trikot in Luxemburg an den Start. Im Interview spricht der 24-Jährige über seine Ambitionen, den Skoda-Cross-Cup und das Niveau in Luxemburg.



Scott Thiltges, Sie starten erstmals im Landesmeistertrikot in die Saison ...