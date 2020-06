Schwitzen in Corona-Zeiten

Die Fitnessstudios haben seit Freitag wieder geöffnet. LW-Sportredakteur Joe Turmes hat getestet, wie sich der Muskelaufbau in Corona-Zeiten anfühlt.

Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie ging ich in regelmäßigen Abständen ins Fitnessstudio. Ich war gespannt, wie sich der Besuch eines Fitnessstudios in Corona-Zeiten anfühlt. Am frühen Dienstagnachmittag war es soweit. Ich hatte eine Trainingseinheit im Painworld in Gasperich geplant.

Beim Betreten des Fitnessstudios ist das Tragen einer Atemschutzmaske Pflicht ...