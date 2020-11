Schwimmverband: Mit Präsident Stacchiotti durch die Krise

Für den wiedergewählten FLNS-Präsidenten Marco Stacchiotti ist die gute Vereinsarbeit in Luxemburg das Fundament für internationale Erfolge.

Der Ton wurde auch mal schärfer, doch der Präsident blieb cool. Bei der Generalversamlung des Schwimmverbands FLNS, die am Samstag im Centre de Loisirs in Rollingen stattfand, machten die Vereinsvertreter ihrem Unmut über die Widrigkeiten der Corona-Krise Luft. Präsident Marco Stacchiotti, der am Ende der Versammlung für weitere zwei Jahr wiedergewählt wurde, agierte gewohnt souverän. Er moderierte, beruhigte und machte Mut.

„Wir sind in einer schwierigen Situation“, sagte der 61-Jährige ...