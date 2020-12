Nach 15 Jahren ist die Zeit von Ingolf Bender bei der FLNS offenbar vorbei. Dabei überrascht nicht nur die Nachricht selbst.

Schwimmverband kündigt Vertrag von Nationaltrainer Bender

Jan MORAWSKI Nach 15 Jahren ist die Zeit von Ingolf Bender bei der FLNS offenbar vorbei. Dabei überrascht nicht nur die Nachricht selbst.

Paukenschlag beim Schwimmverband: Der unbefristete Vertrag von Nationaltrainer Ingolf Bender ist überraschend gekündigt worden. Wie der 62-Jährige gestern verriet, war die Vorgehensweise der Kündigung kurios: „Ich habe davon erfahren, weil meine Frau in Darmstadt einen Brief in französischer Sprache bekommen hat“, erläutert Bender.

Sportverbot: Die Ungeduld wächst Einer jungen Schwimmerin fehlt das Verständnis für die Corona-Maßnahmen im Sport und schreibt an drei Minister. Heinz Thews vom COSL kann das nachvollziehen.

Zu den Gründen der Entscheidung sei darin nichts geschrieben worden. „Ich weiß nicht, was der Anlass ist. Es würde mich auch interessieren.“ Offenbar soll die Zusammenarbeit nicht sofort enden, sondern eventuell bis September 2021 weitergeführt werden können. Nach LW-Informationen ist auch Nachwuchstrainer Miloslav Rolko von der Kündigung betroffen.

Sowohl der Nationaltrainer als auch einige seiner Schwimmerinnen und Schwimmer erwarten nun eine Erklärung der FLNS (Fédération luxembourgeoise de natation et de sauvetage). Bender ist seit 15 Jahren beim Verband tätig.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.