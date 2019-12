Mit den Freistilspezialisten Florent Manaudou und Pernille Blume wird die Liste der Stars beim Euro-Meet immer länger. Sie kommen mit dem erfolgreichsten Team der Welt.

Sport 1

Schwimmstar Manaudou kommt nach Luxemburg

Jan MORAWSKI Mit den Freistilspezialisten Florent Manaudou und Pernille Blume wird die Liste der Stars beim Euro-Meet immer länger. Sie kommen mit dem erfolgreichsten Team der Welt.

Die Organisatoren des Euro-Meet basteln weiter an ihrem Aufgebot. So werden zwei weitere Olympiasieger vom 24. bis 26. Januar ins Schwimmbecken in der Coque steigen.

Weltklassesprinter beim Euro-Meet Mit Bruno Fratus, Benjamin Proud und Andriy Govorov sind im Januar drei weitere Stars der Schwimmszene in der Coque zu Gast.

In den Reihen des erfolgreichsten Schwimmteams der Welt (Energy Standard) haben nun die Dänin Pernille Blume und Florent Manaudou aus Frankreich ihre Zusage gegeben. Auch Sarah Sjöström (S) gehört zu dieser Mannschaft.

2016 gewann die 25 Jahre alte Blume bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Goldmedaille über 50 m Freistil. Der 29-jährige Manaudou krönte sich bei den Sommerspielen 2012 in London über die gleiche Strecke als jüngster Finalteilnehmer zum Olympiasieger.