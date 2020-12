Schwimmer fordern Erklärung nach Trainerentlassung

Der Vertrag von Nationalcoach Ingolf Bender wird ohne Nennung von Gründen gekündigt. Während der Verband schweigt, wollen die Athleten Antworten hören.

Das Weihnachtsfest 2020 hatte sich Ingolf Bender sicherlich ganz anders vorgestellt. Zwei Tage vor Heiligabend flatterte in Darmstadt ein Kündigungsschreiben ins Haus, bei der Ehefrau des luxemburgischen Schwimm-Nationaltrainers. In französischer Sprache wurde dem 62-Jährigen mitgeteilt, dass sein unbefristeter Vertrag aufgelöst werde. „Ich verstehe nicht alles, was geschrieben wurde. Der Verband weiß, dass ich kein Französisch spreche“, erklärt Bender.

Offenbar wurden keine Gründe für die Kündigung genannt ...