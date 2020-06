Kyle Chalmers ist überzeugt, dass viele seiner Konkurrenten schummeln. Der Olympiasieger nimmt kein Blatt vor den Mund.

Schwimmer Chalmers: "Es wird viel gedopt"

(sid) - Schwimm-Olympiasieger Kyle Chalmers hat schwere Vorwürfe gegen seine Sportart erhoben. "Da gibt es viel Doping, das überall im Schwimmen stattfindet", sagte der 22 Jahre alte Australier im Phil Davis Podcast des Radiosenders ABC: "Du weißt, dass es stattfindet. Und ich weiß, dass ich wahrscheinlich der Hälfte der Jungs, gegen die ich antrete, nicht trauen kann", sagte Chalmers.

Kyle Chalmers prangert Dopingsünder an. Foto: Kyle Chalmers/Instagram

Sein nationales Schwimmteam hingegen sei offensichtlich für einen sauberen Sport, sagte er. Das zeige der Fall der australischen Schwimmerin Shayna Jack. "Sie hat dieses Jahr einen Dopingtest nicht bestanden und hat eine vierjährige Sperre bekommen, einfach, weil wir Drogenbetrüger in Australien hassen", sagte Chalmers.

Er wolle trotz allem immer jeden schlagen, sagte Chalmers, der in Rio 2016 Olympia-Gold über die 100 m Freistil gewonnen hatte: "Mich interessiert nicht, was meine Gegner im System haben, ich will trotzdem besser sein als sie."

