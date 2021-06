Der junge Luxemburger Rémi Fabiani macht in Rom mit einer beeindruckenden Leistung auf sich aufmerksam.

Schwimmen

Rémi Fabiani knackt Landesrekord

Bob HEMMEN Der junge Luxemburger Rémi Fabiani macht in Rom mit einer beeindruckenden Leistung auf sich aufmerksam.

Ein Jahr nachdem Julien Henx beim Euro-Meet für die 50 m Freistil 22''69 benötigt hatte, gibt es einen neuen luxemburgischen Rekordhalter. Rémi Fabiani war am Freitagmorgen in Rom noch schneller unterwegs und stellte in 22''54 eine nationale Bestmarke auf.

Ingolf Bender: "Schwierig, hier loslassen zu müssen" Vor seinem letzten Wettkampf als Schwimm-Nationaltrainer blickt Ingolf Bender zurück. Der kommende Abschied hat einen bitteren Beigeschmack.

Für Fabiani ist es das Comeback nach einer achtmonatigen Wettkampfpause. Der 19-Jährige besucht die California Baptist University in den USA.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.