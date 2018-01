(bob) - Die Schwimmfans bekommen Ende Januar in der Coque beim 20. Euro-Meet wieder so einiges geboten. Nachdem bereits bekannt wurde, dass Katinka Hosszu, Dominik Kozma und Evelyn Verraszto aus Ungarn sowie der deutsche Brustspezialist Marco Koch vom 26. bis zum 28. Januar in Kirchberg antreten werden, steht nun auch fest, dass Adam Peaty dabei sein wird.

Der britische Weltrekordhalter über 50 und 100 m Brust war bereits im vergangenen Jahr in Luxemburg, bevor er bei der WM in Budapest zwei Goldmedaillen holte.