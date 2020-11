Bei der International Swimming League in Ungarn zeigt die Luxemburgerin im Team der Toronto Titans starke Leistungen.

Schwimmen: Meynen weiter in Rekordlaune

Jan MORAWSKI Bei der International Swimming League in Ungarn zeigt die Luxemburgerin im Team der Toronto Titans starke Leistungen.

Julie Meynen ist in Topform. Die Schwimmerin hat bei der International Swimming League in Budapest (H) einen neuen Landesrekord aufgestellt.

Beim siebten Vorrundenwettkampf für die Toronto Titans schlug die 23-Jährige am Freitag im Skin Race - einem Ausscheidungsrennen - über 50 m Freistil nach 24''75 an und verbesserte ihre eigene Bestzeit um eine Hundertstelsekunde. Zuvor hatte Meynen über 100 m Freistil Rang sechs erreicht (53''92). Bereits Ende Oktober hatte die Luxemburgerin über 50 und 100 m Freistil neuen Landesrekord aufgestellt.

Schwimmen: Meynens Startschuss zwischen Weltrekordlern Am Samstag steigen bei der International Swimming League etliche Stars in Budapest ins Becken. Auch eine Luxemburgerin ist dabei.

Mit 391 Punkten belegten die Toronto Titans Rang drei hinter dem Team Iron um die ungarische Starschwimmerin Katinka Hosszu (448) und dem Team Energy Standard mit Sarah Sjöström aus Schweden (613). Damit rückt das Halbfinale der besten acht Teams am 14. und 15. November für Meynen und die Kanadier in greifbare Nähe. Am Montag und Dienstag steht der letzte Vorrundenwettkampf auf dem Programm.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.