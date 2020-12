Wegen der Corona-Pandemie findet das prestigeträchtige Schwimmmeeting in der Coque in diesem Jahr nicht Ende Januar statt.

Schwimmen: Euro-Meet wird verschoben

Jan MORAWSKI Wegen der Corona-Pandemie findet das prestigeträchtige Schwimmmeeting in der Coque in diesem Jahr nicht Ende Januar statt.

Rückschlag für Schwimmfans in Luxemburg: Wegen der steigenden Infektionszahlen während der Corona-Pandemie kann das Euro-Meet in der Coque nicht wie geplant vom 29. bis 31. Januar stattfinden.

Wie der Schwimmverband FLNS am Freitag mitteilte, steht nun ein alternatives Datum vom 19. bis 21. März im Raum. „Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen. Aber wir sind uns der aktuell schwierigen Lage in puncto Trainings- und Reisemöglichkeiten für die Schwimmerinnen und Schwimmer in ganz Europa bewusst“, erklärt Meet-Direktor Serge Hollerich.

Ein weiteres Alternativdatum (16. bis 18. April) steht aufgrund der Rückmeldungen vieler Teams nicht mehr zur Disposition, da im April zahlreiche nationale Meisterschaften mit Olympia-Ausscheidungen auf dem Programm stehen.

