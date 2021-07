Ralph Daleiden kann bei der Junioren-EM von einer Medaille träumen. Der 18-Jährige steht nach zwei Landesrekorden im Finale über 100 m Freistil.

Schwimmen

Daleiden steht im Finale bei der Junioren-EM

Ralph Daleiden kann bei der Junioren-EM von einer Medaille träumen. Der 18-Jährige steht nach zwei Landesrekorden im Finale über 100 m Freistil.

(jot/jg) - Bärenstarker Auftritt von Ralph Daleiden in Rom: Bei den Schwimm-Europameisterschaften der Junioren und Juniorinnen überzeugt der Luxemburger über 100 m Freistil. Der 18-Jährige startete am Mittwochmorgen im neunten und letzten Vorlauf und musste sich im 50-m-Becken nur dem souveränen Rumänen David Popovici geschlagen geben.

Die Zeit blieb bei 50''03 stehen: neuer Landesrekord. Er war um drei Hundertstelsekunden schneller als Julien Henx vor vier Jahren in Budapest (H).

Am Abend verbesserte er seinen wenige Stunden alten Landesrekord noch ein Mal: Im Halbfinale schlug er nach 49'97'' an und qualifizierte sich mit der sechstbesten Gesamtzeit für das Finale, das am Donnerstagabend um 19.26 Uhr stattfindet.

Seit dem dritten Platz von Julie Meynen über 100 m Freistil im Jahr 2013 hatte kein Luxemburger Athlet mehr ein Finale bei einer Junioren-Europameisterschaft erreicht.

