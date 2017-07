(jg) - Julie Meynen war am Donnerstagmorgen bei der Schwimm-WM in Budapaest als erste Luxemburgerin im Einsatz. Die 19-Jährige startete über 100 m Freistil und verpasste dabei ihren eigenen nationalen Rekord von 55''09 deutlich. Meynen schlug in der ungarischen Hauptstadt nach 55''99 an. Mit dieser Zeit belegte sie letztendlich unter 78 Starterinnen den 29. Platz.



Um einen Platz im Halbfinale zu ergattern (16 schnellste Zeiten), hätte Meynen ihre Bestmarke schon deutlich unterbieten müssen. Maud van der Meer (NL) und Andrea Murez (ISR) schwammen jeweils 54''49.



Schnellste in den Vorläufen war Sarah Sjöström. Die schwedische Ausnahmeschwimmerin setzte im letzten Vorlauf, in dem auch Meynen auf der Bahn null schwamm, in 53''01 eine erste Duftmarke.