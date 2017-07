(bob) - 3'34''90 hat die FLNS-Freististaffel über 4 x 100 m am Samstagmorgen bei den Weltmeisterschaften in Budapest benötigt. Damit stellten Julien Henx, Pit Brandenburger, Julie Meynen und Monique Olivier einen neuen Landesrekord auf. Bei der WM 2015 in Kasan waren die Luxemburger 29 Hundertstel langsamer. Henx brachte die FLNS-Vertreter in 50''22 auf Rekordkurs, Brandenburger 51''02 und Julie Meynen 55''93 hielten das Tempo aufrecht und Olivier benötigte zum Abschluss 57''73. Das Quartett landete in den Vorläufen auf Platz 13 unter 21 Teams.

Zuvor ging Meynen auch über 50 m Freistil an den Start. Die in den USA studierende 19-Jährige erwischte einen guten Start, konnte das Tempo auf den Schlussmetern jedoch nicht aufrecht halten. Meynen beendete das Rennen in 25''67 und wurde 31. unter 87 Schwimmerinnen. Ihren Landesrekord (25''12 bei Olympia 2016) konnte sie somit nicht unterbieten.

Am Sonntag ist nur noch ein Luxemburger im Einsatz: Klippenspringer Alain Kohl, der bei der WM um eine vordere Platzierung kämpft.