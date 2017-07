(bob) - Monique Olivier benötigte am Dienstag auf den 200 m Freistil in den Vorläufen 2'03''26 und blieb deutlich unter ihrer persönlichen Bestzeit (2'02''82).



Nachdem Olivier am Sonntag über 400 m Freistil (4'18''04) die Kraft ausgegangen war, hielt die 19-Jährige in ihrem zweiten Rennen zwar bis zum Schluss durch und landete in ihrem Vorlauf auf dem dritten Rang, mit der Zeit kann die FLNS-Schwimmerin dennoch nicht zufrieden sein.



Nachdem sie bei den nationalen Sommermeisterschaften den nationalen Rekord von Christine Maillet (2'02''71) nur knapp verpasst hatte, blieb sie nun hinter den Erwartungen zurück. Im Endklassement platzierte sie sich auf Rang 31 unter 52 klassierten Teilnehmerinnen.



Olivier sprang am Dienstag als einzige FLNS-Vertreterin ins Becken. Am Mittwoch feiern auch Julien Henx (100 m Freistil) und Raphaël Stacchiotti (200 m Lagen) ihr Debüt bei dieser WM.

Neuer Weltrekord



Adam Peaty hat am Dienstagmorgen in Budapest den Weltrekord über 50 m Brust verbessert. Der 22 Jahre alte Brite benötigte in der Duna Arena 26''10 und blieb damit 32 Hundertstelsekunden unter seiner alten Bestmarke von den Weltmeisterschaften in Kasan 2015.

Es war der zweite Weltrekord bei den internationalen Titelkämpfen in Ungarn nach der Bestmarke der Schwedin Sarah Sjöström am Sonntag über 100 m Freistil in 51''71 Sekunden im Staffelrennen.