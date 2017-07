(bob) - Am Sonntag begannen in Budapest die Schwimm-Weltmeisterschaften. Zum Auftakt traten Monique Olivier und Laurent Carnol gegen die internationale Konkurrenz an, beiden FLNS-Athleten blieb jedoch eine außergewöhnliche Zeit verwehrt.

Über 400 m Freistil erwischte die 19-Jährige einen guten Beginn, legte ein starkes Tempo vor und lag bei der 200-Meter-Marke noch 1''5 unter ihrem Landesrekord. Den kräftezehrenden Start musste Olivier in der zweiten Rennhälfte jedoch teuer bezahlen, am Ende benötigte sie 4'18''04 und landete in ihrem Vorlauf auf dem dritten Rang. Im Endklassement platzierte sich die FLNS-Schwimmerin auf Platz 22 unter 36 Schwimmerinnen.

Für Carnol ist die WM der letzte internationale Wettbewerb. Der 27-Jährige trat am Sonntag über 100 m Brust an und schwamm in 1'01''91 Saisonbestzeit. In der Endwertung platzierte er sich auf Rang 35 unter 73 Konkurrenten. Am Donnerstag tritt er noch über die 200 m Brust an.

Am Montag ist aus Luxemburger Sicht lediglich Pit Brandenburger am Start, der über 200 m Freistil auf eine gute Zeit hofft.