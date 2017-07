(bob) - Nachdem Monique Olivier und Laurent Carnol die Schwimm-WM in Budapest aus Luxemburger Sicht am Sonntag eröffnet hatten, sprang gestern auch Pit Brandenburger ins Becken. Auf den 200 m Freistil benötigte der 21-Jährige 1'51''14.

Obwohl er seine persönliche Bestzeit (1'51''39) unterbieten konnte, reichte es für den FLNS-Schwimmer nur für Rang 51 unter 73 klassierten Teilnehmern.

Am Montag war Brandenburger der einzige Luxemburger am Start, am Dienstag tritt Olivier in ihrem zweiten Rennen an. Dann geht es für sie über 200 m Freistil.