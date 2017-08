(dpa) - Die spanische Schwimmerin Mireia Belmonte hat beim Weltcup in Eindhoven einen Weltrekord über 400 m Lagen aufgestellt. Die 26-Jährige schlug am Samstagabend auf der Kurzbahn nach 4'18''94 an.



Eine Bestmarke gelang auch Sarah Sjöström. Die Schwedin verbesserte über 200 m Freistil ihren eigenen Weltrekord in 1'50''43.