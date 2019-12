Die luxemburgischen Schwimmer haben am Wochenende bei der Kurzbahn-EM weitere Landesrekorde aufgestellt. Julien Henx und Co. können zufrieden sein.

Schwimm-EM: Landesrekorde zum Abschluss

Bob HEMMEN

Die Schwimm-EM ist für die luxemburgischen Schwimmer vorbei. Am Wochenende stellten Julien Henx und Co. in Glasgow aber noch einige Landesrekorde auf.

Am Samstag war es zunächst Henx, dem auf der Kurzbahn über 50 m Schmetterling in den Vorläufen in 23''26 eine neue Bestmarke gelang. Er landete auf Platz 23 und verpasste das Halbfinale knapp.



Monique Olivier gelang über 200 m Freistil in 1'58''36 ebenfalls ein neuer Landesrekord. Sie platzierte sich auf Rang 22. Am Sonntag stellte Olivier über 400 m Freistil in 4'11''05 eine weitere nationale Bestmarke auf und wurde 25.

Lagenstaffel auf Platz 21



Auch der Lagenstaffel gelang über 4 x 50 m ein neuer Landesrekord. Rémi Fabiani, Raphaël Stacchiotti, Henx und Max Mannes benötigten 1'37''34. Am Ende mussten sich die Luxemburger mit Platz 21 begnügen.



Insgesamt freuten sich die FLNS-Vertreter in Glasgow über sieben Landesrekorde.