Ryan Johansson durfte erstmals von Beginn an bei den Profis des FC Bayern spielen. Gegen Juventus Turin tat sich der 17-Jährige schwer.

Schwieriges Startelfdebüt

Kevin ZENDER Ryan Johansson durfte erstmals von Beginn an bei den Profis des FC Bayern spielen. Gegen Juventus Turin tat sich der 17-Jährige schwer.

Am Samstag feierte Ryan Johansson sein Debüt bei den Bayern-Profis. In der ersten Partie des International Champions Cups gegen Paris SG war er in der 70.' eingewechselt worden. Im zweiten Spiel dieses Turniers schenkte Trainer Niko Kovac dem 17-Jährigen nun sogar von Beginn an das Vertrauen.

Johansson kam in der Nacht zum Donnerstag gegen Juventus Turin auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz und hatte so seine Probleme. Die Bayern waren laut Sky-Reporter Torben Hoffmann vor allem über die Seite des Luxemburger Jugendauswahlspielers, der in der zweiten Hälfte von Rafinha ersetzt wurde, anfällig. Dem 17-Jährigen fehlt es eben noch an Erfahrung, die er genau in solchen Duellen sammeln muss.



Halbzeitfazit @juventusfc - @FCBayern

Die Bayern mit ordentlichen Ansätzen und flexiblen Bewegungen, nach hinten aber anfällig! Vor allem über die rechte Seite! (Stanisic/Johansson) @SkySportNewsHD @SkySportDE — Torben Hoffmann (@Sky_Torben) July 25, 2018





Am Ende musste der FC Bayern in Philadelphia eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Sorgen machten den Münchnern zudem die Verletzung von Javi Martinez, der nach einem Zusammenstoß mit Turins Doppeltorschützen Andrea Favilli bereits in der 37.' ausgewechselt werden musste. „Bei Javi sieht es so aus, dass er eine Muskelquetschung erlitten hat“, teilte Trainer Kovac nach der Partie mit.

Am Samstag treffen die Bayern im International Champions Cup in Miami auf den englischen Meister Manchester City.