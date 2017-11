(jg) - Wieder einmal ist es bei einem Radrennen zu einem schweren Unfall gekommen: Auf der vierten und letzten Etappe der Clasica Nicoya in Costa Rica missachtete der Fahrer eines SUVs die Anweisungen der Offiziellen und fuhr auf der rechten Straßenseite weiter - in entgegengesetzter Richtung fand allerdings das Radrennen statt. So kam es, wie es kommen musste: Das Auto krachte in eine sechsköpfige Verfolgergruppe. Wie durch ein Wunder kam dabei niemand ums Leben. Knochenbrüche, Prellungen, Hautabschürfungen und jede Menge blaue Flecken waren das Resultat.



20 km vor dem Ziel der Etappe kam es zu dem tragischen Vorfall: Zunächst wird der Autofahrer von den Offiziellen angehalten. Er stoppt am Straßenrand. Als die beiden Spitzenfahrer des Rennens an ihm vorbei sind, setzt er seine Fahrt fort. Doch etwas später kommen ihm die sechs Radfahrer entgegen, die den Ausreißern auf der Spur sind. Es bleibt keine Chance mehr für alle Beteiligten, den Frontalcrash zu verhindern.

Terrible😱 y lamentable que esto ocurra en una carrera ciclista 🚴🏻 ➡️ 3ra. Clásica Coopeguanacaste - Cemex. 4ta. Etapa 🚫anulada pic.twitter.com/dB8aTy0ggZ — Carlos de Moreno (@carlosdemoreno) October 29, 2017

Bei den Verletzten handelt es sich um Daniel Jara, Fabricio Quiros, Paulo Vargas, Dylan Castillo, Leonardo Campos und Manuel Larios, allesamt junge talentierte Radfahrer aus Costa Rica. Jara war beispielsweise vor wenigen Wochen bei der WM in Bergen für sein Land bei den U23 am Start. Sie erlitten mehrere Knochenbrüche an Armen, Beinen, Handgelenken und Kniescheiben.

Bei dem Vorfall wurden Erinnerungen an das Jahr 2015 wach, als es in Costa Rica bereits einmal zu einem ähnlichen Sturz kam. Bei der Vuelta a Costa Rica bemerkte damals ein Taxifahrer nicht, dass er sich mitten im Rennen befand. Er fuhr unmittelbar vor dem Peloton, bog dann nach links ab und die Radfahrer konnten nicht mehr ausweichen. Mehrere Teilnehmer an der Rundfahrt verletzten sich damals.



Das Video von der Vuelta a Costa Rica: