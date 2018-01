(jg) - Bob Jungels ist mit dem Schrecken davongekommen: Der Luxemburger befindet sich seit fünf Tagen in Südafrika im Trainingslager. Zusammen mit seinen Teamkollegen Petr Vakoc (CZE) und Laurens de Plus (B) bereitet er sich derzeit auf seine ersten Rennen der Saison vor.



Auch am Donnerstag war das Trio auf den Straßen Südafrikas unterwegs, doch die Ausfahrt nahm ein bitteres Ende. Das Trio war in einen Unfall verwickelt. Ein Lastwagen erfasste Vakoc und De Plus und brachte die beiden zu Fall. Vakoc zog sich gleich mehrere Wirbelbrüche zu und muss am Freitagabend operiert werden.



De Plus kam mit einer leichten Lungen- und Nierenquetschung davon, während Jungels Glück im Unglück hatte: Der Luxemburger Landesmeister wurde nicht von dem LKW erfasst.



Jungels: "Ich habe den Lastwagen nicht gesehen"



Der 25-Jährige erklärt: "Wir waren zu Dritt unterwegs als ich plötzlich ein lautes Geräusch hörte. Sekundenbruchteile später lagen Laurens und Petr auf dem Asphalt. Ich habe den Lastwagen nicht gesehen, als er sich zunächst von hinten näherte und uns dann überholte. Er muss meine beiden Teamkollegen mit dem linken Außenspiegel bzw. mit seiner linken Fahrzeugseite touchiert haben."

Vakoc und De Plus waren nach dem Unfall bei Bewusstsein. Trainer Koen Pilgrim und Jungels leisteten erste Hilfe am Unfallort. "Ich bin zu ihnen hingerannt. Ich sah sofort, dass sie verletzt waren und riet ihnen zunächst, sich nicht zu bewegen. Ein Zeugin, die am Straßenrand stand, rief sofort den Rettungsdienst", fasst Jungels die Geschehnisse zusammen.



"Es war nicht ganz einfach, meine beiden Teamkollegen derart leiden zu sehen", gibt Jungels zu. Und er ergänzt: "Ich hoffe, dass sie diesen schwierigen Moment schnell überstehen und wünsche ihnen eine rasche Genesung."

De Plus soll das Krankenhaus in Nelspruit nach ein paar Tagen wieder verlassen können. Vakoc hingegen wird mehrere Wochen ausfallen.