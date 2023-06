Der Radsport trauert um den Schweizer Profi Gino Mäder. Der 26-Jährige erlag seinen Verletzungen, die er durch einen Unfall erlitt.

Schwerer Sturz bei Tour de Suisse nimmt tödliches Ende

(dpa/jg) – Der Schweizer Radprofi Gino Mäder ist nach seinem schweren Sturz auf der fünften Etappe der Tour de Suisse seinen Verletzungen erlegen. Das teilte sein Team Bahrain-Victorious am Freitag mit. Der 26-Jährige war am Donnerstag in der Abfahrt vom Albulapass hinunter zum Etappenort La Punt in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, rund 30 Meter einen Abhang hinuntergestürzt und in einem Bachbett gelandet. Der Schweizer musste noch an Ort und Stelle reanimiert werden. Während 25 Minuten kämpften die Ärzte um sein Leben. Dann wurde er nach Chur in die Traumatologie des Kantonsspitals geflogen. Dort verstarb Mäder am Freitag um 11.30 Uhr.

„Wir sind durch den Verlust unseres außergewöhnlichen Fahrers, Gino Mäder, am Boden zerstört. Sein Talent, seine Hingabe und sein Enthusiasmus waren eine Inspiration für uns alle“, sagte Team-Manager Milan Erzen. „Er war nicht nur ein extrem talentierter Fahrer, sondern auch eine großartige Person abseits des Rads.“

Bei dem Vorbereitungsrennen für die Tour de France war am Donnerstag auch der US-Amerikaner Magnus Sheffield an der gleichen Stelle wie Mäder gestürzt und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Er kam aber mit einer Gehirnerschütterung und Prellungen davon. Der Luxemburger Arthur Kluckers (Tudor) kam unversehrt ins Ziel.

Achtung, Sturzgefahr! Zahlreiche schwere Stürze haben zuletzt für Aufregung gesorgt. Die Radprofis verlangen ein Umdenken.

Zu den Fahrern, die wegen der Streckenführung Kritik an den Organisatoren übten, zählte Weltmeister Remco Evenepoel aus Belgien. Es sei keine schlaue Idee gewesen, das Ziel einer solchen Etappe nach einer Abfahrt zu platzieren, sagte der 23-Jährige nach der Etappe: „Aber man braucht offenbar immer noch mehr Spektakel. Es muss wohl einfach etwas passieren, damit man reagiert.“

Die sechste Etappe am Freitag wurde zur Trauerfahrt. Das Feld fährt nur die letzten 30 km nach Oberwil-Lieli. „Alle Fahrer werden eine Prozession als Hommage“ an Mäder bilden, teilten die Veranstalter der Tour de Suisse mit. Ein Etappenklassement wird es nicht geben. Das Rennen wird am Wochenende allerdings normal weitergeführt - allerdings ohne Mäders Arbeitgeber. Die Mannschaft Bahrain-Victorious zog sich aus der Schweiz-Rundfahrt zurück.



