Schwere Zeiten für Kritiker

Das Netzwerk des Sports in Luxemburg hat sich um drei Schwergewichte gebildet: das COSL, das Sportministerium und die Sportmediziner.

Das Luxemburger olympische Komitee COSL, als Dachorgan des privat organisierten Sports, bekleidet mindestens 13 Sitze in diversen, in direkter Verbindung zum einheimischen Sport stehenden Aufsichtsräten. Eine Zahl, die noch deutlich höher ausfällt, wenn man die Ehrenmitglieder des COSL hinzuaddiert, beziehungsweise jene Vorstandsmitglieder, die entweder nicht in ihrer Eigenschaft als Mitglied des NOK berufen wurden oder wichtige Ämter außerhalb eines Verwaltungsrates bekleiden.



Die Dominanz des „Comité olympique et sportif luxembourgeois“ im Luxemburger Sport ist logisch und eine gute Sache ...