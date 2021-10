Drittdivisionär Fels trifft im 1/16-Finale der Coupe de Luxembourg auf Differdingen, in Niederkorn kommt es zu einem Spitzenspiel.

Schwere Herausforderung für Pokal-Außenseiter Fels

Bei der Auslosung des 1/16-Finals der Coupe de Luxembourg erwischte der letzte verbliebene Drittdivisionär einen attraktiven Gegner. Fels trifft in der für den 31. Oktober geplanten nächsten Runde auf Differdingen.

Die AS Rupensia Lusitanos hatte sich am vergangenen Sonntag mit 1:0 gegen Ehrenpromotionär Mertert-Wasserbillig durchgesetzt. Für Fels ist die Partie gegen das Team von Trainer Pedro Resende im Pokal das erste Duell mit einem Erstligisten.

Der Profitraum von vielen jungen Luxemburgern Das Interesse an Talenten aus Luxemburg ist größer denn je. Doch im Ausland wartet ein steiniger Weg auf die Fußballer.

„Wir hoffen, dass viele Zuschauer kommen werden. Dafür muss aber auch das Wetter mitspielen, was gegen Mertert-Wasserbillig nicht der Fall war. Ich hatte mir gewünscht, dass wir in dieser Runde einen leichteren Gegner zugelost bekommen hätten. Damit wäre die Chance größer gewesen, das Achtelfinale zu erreichen. Aber man muss es halt so nehmen, wie es kommt“, so der Felser Präsident Filipe Silveira.

Niederkorn empfängt Hesperingen

Mit Niederkorn und Hesperingen treffen zwei Spitzenteams der BGL Ligue aufeinander, die ihren Ambitionen in der Meisterschaft momentan hinterherhinken.

Loterie Nationale Coupe de Luxembourg – 1/16-Finale Käerjeng (EP) – Wiltz (BGL) Rosport (BGL) – Titus Petingen (BGL) Rümelingen (EP) – Monnerich (EP) US Esch (EP) – Jeunesse (BGL) Useldingen (1) – Mondorf (BGL) Canach (EP) – Bissen (EP) Weiler (EP) – Hostert (BGL) Kehlen (1) – Etzella (BGL) Medernach (EP) – Fola (BGL) Fels (3) – Differdingen (BGL) Bettemburg (EP) – Mamer (EP) Niederkorn (BGL) – Hesperingen (BGL) Steinsel (EP) – F91 (BGL) Mersch (EP) – Racing (BGL) Schifflingen (EP) – RM Hamm Benfica (BGL) Strassen (BGL) – Rodange (BGL) In Klammern Divisionszugehörigkeit. Die Spiele sind für den 31. Oktober terminiert.

Mit Rosport gegen Titus Petingen und Strassen gegen Rodange wurden zwei weitere Duelle zwischen Teams aus der höchsten Spielklasse ausgelost. Nach Beles kommt es für Jeunesse in der Runde der letzten 32 zu einem weiteren kurzen Abstecher. Dieses Mal muss der Rekordmeister beim Stadtnachbarn US Esch antreten.

Mondorf trauert um Präsident Lull Strasser Der langjährige Mondorf-Präsident und Vater von Ex-Nationalspieler Jeff Strasser ist gestorben. Lull Strasser wurde 74 Jahre alt.

Mit Useldingen und Kehlen sind noch zwei Erstdivisionäre im Wettbewerb vertreten. Nachdem sich beide Teams im 1/32-Finale gegen Mannschaften aus der Ehrenpromotion behaupten konnten, stehen sie nun mit zwei Gegnern aus der BGL Ligue vor noch höheren Hürden.

Useldingen trifft zu Hause auf Mondorf und Kehlen bekommt es vor heimischer Kulisse mit Etzella zu tun.

