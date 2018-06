Niederkorn trifft in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League auf den FK Gabala, Racing tritt gegen den FC Viitorul an und die Escher Fola misst sich mit dem FC Europa oder dem FC Prishtina.

Schwere Aufgaben für Niederkorn und Racing

Bob HEMMEN Niederkorn trifft in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League auf den FK Gabala, Racing tritt gegen den FC Viitorul an und die Escher Fola misst sich mit dem FC Europa oder dem FC Prishtina.

Am Mittwoch wurde in Nyon die erste Qualifikationsunde der Europa League ausgelost. Die Duelle finden voraussichtlich am 12. und 19. Juli statt, die genauen Termine können jedoch abweichen.

Pokalsieger Racing muss sich mit dem FC Viitorul (ROM) messen. In der abgelaufenen Saison beendete der Gegner die rumänische Liga auf Rang vier. Eigentümer, Präsident und Trainer des Clubs ist Gheorghe Hagi, der als bester Spieler der bisherigen Geschichte des Landes gilt.



Fola trifft auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Europa (GIB) und dem FC Prishtina (KOS). Beide Teams treten noch in der Vorqualifikation gegeneinander an.



Trip nach Aserbaidschan



Niederkorn misst sich mit dem FK Gabala aus Aserbaidschan an. Die vergangene Saison beendete der Gegner der Niederkorner die einheimische Liga auf dem zweiten Platz.



In der zweiten Runde würde der FC Progrès gegen Honved Budapest (H) oder Rabotnicki Skopje (MKD) spielen. Wenn Racing die nächste Runde erreicht, treffen die Hauptstädter auf Vitesse Arnheim (NL), Fola müsste gegen den belgischen Club Genk antreten.



Am Dienstag fand bereits die Auslosung der ersten Qualifikationsrunde der Champions League statt. F91 trifft auf den ungarischen Meister FC Videoton.