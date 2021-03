Im Viertelfinale der Champions League kommt es zu einigen interessanten Duellen. Die beiden Bundesligisten treffen in der Königsklasse auf starke Gegner.

Schwere Aufgabe für die Bayern in der Champions League

Im Viertelfinale der Champions League kommt es zu einigen interessanten Duellen. Die beiden Bundesligisten treffen in der Königsklasse auf starke Gegner.

(sid) - Titelverteidiger Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League in einer Neuauflage des Endspiels der Vorsaison auf Paris SG, Dortmund bekommt es mit Manchester City zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon (CH).

Der FC Porto misst sich mit dem FC Chelsea, während Real Madrid auf Liverpool trifft.

Champions League: Rekord-Bayern locker im Viertelfinale Der FC Bayern München und der FC Chelsea komplettieren die Runde der besten acht Teams in Europas Königsklasse.

Die Halbfinals wurden ebenfalls bereits ausgelost. Dort könnte es zu einem deutschen Duell kommen, allerdings ist der BVB gegen Manchester City der klare Außenseiter.

Die Runde der letzten Acht wird am 6./7. und 13./14. April gespielt, das Endspiel findet am 29. Mai in Istanbul statt.

Champions League - Viertelfinale Manchester City - Dortmund FC Porto - Chelsea FC Bayern - Paris SG Real Madrid - Liverpool Halbfinale FC Bayern/Paris SG - Manchester City/Dortmund Real Madrid/Liverpool - FC Porto/Chelsea

