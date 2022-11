Nicht überall wird so kontrovers über die WM diskutiert wie in Europa. Aus Argentinien oder Mexiko kommt kein Kommentar zur Situation in Katar.

Sport 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

WM in Katar

Schweigen und Schwelgen in Lateinamerika

Nicht überall wird so kontrovers über die WM diskutiert wie in Europa. Aus Argentinien oder Mexiko kommt kein Kommentar zur Situation in Katar.