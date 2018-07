Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft steht im WM-Viertelfinale. Im siebten Achtelfinale der Endrunde in Russland gewannen die Skandinavier gegen die Schweiz.

Schweden im Viertelfinale

Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft steht im WM-Viertelfinale. Im siebten Achtelfinale der Endrunde in Russland gewannen die Skandinavier gegen die Schweiz.

(SID) - Dank Forsberg stellen die unbekümmerten Schweden weiter die Fußballwelt auf den Kopf. Erst belegten die unbeugsamen Wikinger in der Gruppe Platz eins, jetzt steht der eingeschworene Haufen um den rustikalen Kapitän Granqvist nach einem 1:0 gegen die weit höher eingeschätzte Schweiz im Viertelfinale. Dort spielen die Schweden am Samstag in Samara (16 Uhr) gegen England oder Kolumbien.

Das Schweizer Team um Abwehrspieler Manuel Ajanji (r., hier gegen Viktor Claesson) kam einmal entscheidend zu spät. Foto: AFP

Der starke Forsberg fasste sich in der 66.' ein Herz und zog knapp hinter der Strafraumgrenze ab - Torhüter Sommer war dabei ohne Chance, weil Akanji den Ball unhaltbar abfälschte. Die Führung war da längst verdient. Forsberg machte sich nochmals um den Sieg verdient, als er einen Kopfball des eingewechselten Embolo vor der Torlinie wegschlug (80.'). In der Nachspielzeit sah Lang nach einem Konter der Schweden und einer Notbremse an Olsson die Rote Karte.

Für die Schweden, in der Weltrangliste als 24. deutlich hinter der Schweiz (6.) geführt, ist es der erste Einzug in die Runde der letzten Acht seit der WM 1994 in den USA. Dort war die Mannschaft um Torhüter Ravelli, Dahlin, Brolin, Larsson und Andersson sogar bis ins Halbfinale vorgedrungen, belegte nach einer Niederlage gegen Brasilien am Ende Rang drei durch ein 4:0 gegen Bulgarien. Die Schweiz hatte zuletzt 1954 das Viertelfinale erreicht.