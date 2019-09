Radprofi Rohan Dennis hat das WM-Zeitfahren der Männer in beeindruckender Manier gewonnen. Die Leistung des Luxemburgers Bob Jungels war enttäuschend.

Schwaches WM-Zeitfahren von Jungels

Daniel WAMPACH Radprofi Rohan Dennis hat das WM-Zeitfahren der Männer in beeindruckender Manier gewonnen. Die Leistung des Luxemburgers Bob Jungels war enttäuschend.

Bob Jungels und die Weltmeisterschaften - das sollte in den vergangenen Jahren einfach nicht richtig zusammenpassen. Am Mittwoch kam bei den Welttitelkämpfen im britischen Yorkshire eine weitere Enttäuschung hinzu: Jungels wurde den hohen Erwartungen nicht gerecht und kam nur auf dem 34. Platz unter 57 Fahrern ins Ziel. Der Rückstand des Junioren-Weltmeisters von 2010 betrug 5'36''.



Den Sieg holte Rohan Dennis, der seit seiner Aufgabe bei der Tour de France im Juli kein Rennen mehr bestritten hatte. Der Australier hatte nach 54 km in einer Zeit von 1.05'05'' einen Vorsprung von 1'08'' auf den erst 19-jährigen Belgier Remco Evenepoel und 1'55'' auf den Italiener Filippo Ganno.

Damit sind die Zeitfahren bei der WM allesamt beendet. Von Donnerstag an stehen die Straßenrennen in allen Kategorien an.