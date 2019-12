Schuster: "Die Bühne war mein Sport"

Jemp Schuster war 30 Jahre in der Luxemburger Theaterszene aktiv. Davor arbeitete der 71-Jährige als Sportlehrer in Petingen.

Der Autor und Kabarettist Jemp Schuster hat in seiner Rente das Spazierengehen für sich entdeckt.

Jemp Schuster ist auf einem Bauernhof in Grosbous aufgewachsen und ist in seiner KIndheit auf Bäume geklettert. Dies hat der 71-Jährige in seinem späteren Leben nicht mehr gemacht. Denn Schuster war zuerst als Sportlehrer und dann als Autor, Kabarettist und Regisseur aktiv.

Jemp Schuster, wie sah als Kind Ihre Verbindung zum Sport aus?

Ich bin in Grosbous auf einem Bauernhof aufgewachsen ...