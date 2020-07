Schumacher tritt als F91-Präsident zurück

Ein voller Erfolg war die von Jeunesse organisierte Diskussionsrunde am Samstag im "Kichechef" in Capellen. Die zahlreichen Zuschauer bekamen einige brisanten Aussagen zu hören. So unterstrich der Differdinger Präsident Fabrizio Bei, dass die sogenannte G14 (Vereinigung der Vereine der BGL Ligue) "in der Vergangenheit nichts gebracht habe".