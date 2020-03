Schumacher: "Großer Fan des 1.FC Köln"

Die Sportwelt steht still. Grund genug, die Luxemburger Sportler privat etwas besser kennenzulernen. Basketballer Tom Schumacher, der für T71 Düdelingen aufläuft, stellt sich dem Kreuzverhör.

Tom Schumacher, kochen oder Essen bestellen?

Ich bin nicht der beste Koch und bestelle gerne mal was zum Essen. Das tun meine Freundin und ich meist am Sonntagabend, denn an den anderen Tagen kochen wir mittags für die Kinder.

Burger oder Pizza?

Ich esse gar kein Fleisch mehr. Ich habe Burger zwar immer gemocht, würde mich aber für Pizza entscheiden. Man hat nämlich viel mehr Auswahl!

Schokolade oder Chips?

Ganz klar Schokolade ...