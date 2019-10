Der FC Bayern München hat am zweiten Spieltag der Champions League ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und Tottenham mit 7:2 vom Platz gefegt.

Schützenfest des FC Bayern

(jg/dpa) - Real Madrid hat die zweite Niederlage in der Champions League mit großer Mühe abgewendet. Zwei Wochen nach der 0:3-Auftaktniederlage bei Paris SG kamen die Königlichen am Dienstag gegen den FC Bruges nur zu einem 2:2.

Bonaventure hatte die Gäste im Stadion Santiago Bernabeu mit zwei Treffern (9. und 39.') in Führung gebracht. Real-Madrid-Kapitän Ramos gelang nach 55 Minuten der Anschlusstreffer, Casemiro traf kurz vor dem Abpfiff zum Ausgleich (85.').

Die umständlich agierenden Madrilenen verzeichneten zwar ein Übergewicht an Torschüssen, doch die Gäste waren effektiver. Bonaventure verwertete die insgesamt dritte Chance der Belgier zum zweiten Treffer. Zur Halbzeitpause musste der an den Gegentoren schuldlose Torhüter Courtois wegen Magenproblemen ausgewechselt werden, für ihn kam Areola.

Platzverweis gegen Vormer

Die Madrilenen erhöhten das Tempo und witterten nach dem Treffer von Ramos, der nach Videobeweis gegeben wurde, wieder Morgenluft. Fünf Minuten vor dem Ende spielte den Gastgebern der Platzverweis von Kapitän Vormer wegen groben Foulspiels in die Karten. Mit dem nächsten Angriff erzielte Casemiro den umjubelten Ausgleich.

Dennoch sieht die Ausganglage des spanischen Topvereins in der Gruppe A nach zwei Spieltagen alles andere als erfolgsversprechend aus: Ein Punkt aus zwei Partien bedeuten Platz vier. Trotzdem ist die Situation weniger kritisch, als sie scheint: Weil Paris SG in Istanbul gegen Galatasaray gewann (1:0), ist der zweite fürs Achtelfinale berechtigende Platz nur ein Punkt entfernt.

FC Bayern siegt souverän gegen kriselnde Spurs

In der Gruppe B steht auch Tottenham mit dem Rücken zur Wand. Der Vorjahresfinalist musste sich einem stark aufspielenden FC Bayern mit 7:2 geschlagen geben. Zwar brachte Son die Hausherren in der 12.' in Führung, doch Kimmich (15.') und Lewandowski (45.') wendeten das Blatt. Gnabry machte in der zweiten Halbzeit innerhalb von 112 Sekunden (53.', 55.') den Deckel drauf. Kane (61.') verkürzte per Elfmeter, doch Gnabry (83.', 88.') und Lewandowski (87.') sorgten dafür, dass ungemütliche Stunden auf Spurs-Trainer Mauricio Pochettino zukommen. Im Ligapokal ist Tottenham bereits gescheitert, auch in der Liga läuft es mit Rang sechs bislang nicht rund.

Der Bundesligist führt die Tabelle mit dem Punktemaximum an, während die Spurs (1 Punkt) aufpassen müssen, dass nicht auch Roter Stern Belgrad (3) frühzeitig enteilt.

Manchester City vergibt viele Chancen

Manchester City vergab gegen Dinamo Zagreb in der ersten Hälfte gleich reihenweise Großchancen. Der eingewechselte Sterling (66.') sorgte schließlich für Erleichterung bei Trainer Pep Guardiola. Foden sorgte in der 90+5.' für die defintive Entscheidung und den 2:0-Schlussstand. Im zweiten Duell der Gruppe C musste Atalanta Bergamo auch gegen Shakhtar Donetsk erkennen, dass aller Anfang in der Königsklasse schwer ist. Solomon schockte die Italiener in der 90. + 5.' mit dem 2:1-Siegtreffer.

In der Gruppe D feierten die Topfavoriten zwei Siege. Juventus ließ gegen Leverkusen (3:0) nie etwas anbrennen. Ähnlich souverän trat auch Atletico Madrid bei Lokomotive Moskau (2:0) auf.