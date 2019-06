Zehntausende Fans haben in Toronto den ersten NBA-Titel der Raptors gefeiert. Am Rande der Veranstaltung kam es allerdings zu einem Zwischenfall.

Schüsse überschatten Raptors-Party

(sid) - Die Feierlichkeiten der Toronto Raptors nach ihrem ersten Meistertitel in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA sind am Montag (Ortszeit) von einem Zwischenfall überschattet worden. Wie die Polizei in Kanadas größter Stadt mitteilte, gab es hinter der Bühne am Nathan Phillips Square eine Schießerei. Dabei wurden vier Personen getroffen, ein Opfer schwebt in Lebensgefahr. Drei Verdächtige wurden nach dem Vorfall festgenommen.

"Ich hoffe, dass sich alle Verletzen schnell erholen, und ich danke der Polizei für ihr schnelles Eingreifen", schrieb Kanadas Premierminister Justin Trudeau bei Twitter. Zuvor hatten rund 1,5 Millionen Fans die Siegesfeierlichkeiten verfolgt und das Meisterteam um Kawhi Leonard bejubelt. 65 000 Zuschauer empfingen die Raptors auf dem Nathan Phillips Square, auch Trudeau gratulierte auf der Bühne.

Leonard berichtete, dass das Team quasi seit dem entscheidenden vierten Sieg am Donnerstag in Oakland zum 4:2 in der Finalserie gegen die Golden State Warriors im Feiermodus sei. "Die letzten Tage waren grandios. Kein Schlaf, viel Party. Und so werden wir weitermachen", sagte Leonard, dessen Verbleib in Toronto offen ist - die Fans forderten ihn lautstark zur Vertragsverlängerung auf.

J'espère que tous ceux qui ont été blessés dans la fusillade d'aujourd'hui se rétabliront rapidement, et je remercie la police de Toronto d'avoir agi si rapidement. Nous ne laisserons pas cet acte de violence enlever à l'esprit du défilé d'aujourd'hui. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 18. Juni 2019