Schüler stellen Fitness unter Beweis

Bei den Staffelläufen des Relais Orange in Kockelscheuer waren am Donnerstag die Mannschaften des Lycée de Garçons d'Esch/Alzette und des Lycée Michel Rodange am schnellsten.

(PF) - Beim Relais Orange der Lasel (Ligue des associations estudiantines luxembourgeoises) in Kockelscheuer wurden die besten Staffelmannschaften ermittelt. Bei den Jungen (zwölf Teams) ging der Sieg an das LGE. Das Lycée de Garçons d'Esch/Alzette (David Simon, Max Juncker, Olivier Juncker, Ben Schmit, Tom Reckinger, Rafael Dos Santos) lief die 6 000 m in 20'19''. Auf Platz zwei kam das Sportlycée (20'41'') vor der Ecole privée Fieldgen (21'33'').

Von den elf Mädchenteams ging der LMRL als Sieger hervor. Für das Lycée Michel Rodange liefen Anna Baulesch, Julie Dolar, Lili Lamesch, Yanna Schmit, Helena Droste, Margaux Bruls in 25'05'' ins Ziel. Das Podium komplettierten das Sportlycée (25'12'') und das Lycée classique de Diekirch (25'56'').

17 Beim Relais Orange der Lasel in Kockelscheuer wurden die schnellsten Staffelmannschaften ermittelt. Foto: Chris Karaba

