(kev) - Das Meisterschaftsspiel zwischen Schouweiler und Echternach, das am Sonntag im zweiten Bezirk der 3. Division über die Bühne ging, wurde kurz vor Schluss beim Spielstand von 2:1 zugunsten der Gäste abgebrochen.



"Der Schiedsrichter hat uns erklärt, es seien nach unserem Treffer zum 2:1 Zuschauer auf den Platz gestürmt. Dabei handelte es sich um die Ersatzspieler sowie den Co-Trainer, die ihren Emotionen freien Lauf ließen und den Torschützen beglückwünschten. Wir waren und sind auch noch immer überrascht, dass es zu diesem Abbruch kam", so der Echternacher Präsident Marcel Heinen.



Schouweiler wollte sich nicht äußern, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Nun muss das Verbandsgericht der FLF ein Urteil fällen. Mit diesem Gremium hat Echternach in dieser Saison bereits Bekanntschaft gemacht. Am ersten Spieltag lag der FC Daring mit 3:0 gegen Kopstal in Führung, als Zuschauer das Spielfeld betraten und die Partie abgebrochen werden musste. Damals wurde eine Forfaitniederlage gegen Echternach verhängt. Die restlichen sechs Meisterschaftsspiele gewann der FC Daring.