Ralph Schon wird kommende Saison bei Fola Esch im Tor stehen.

Schon wechselt zur Fola

(tof/dat) - Strassen hat sich am vergangenen Samstag den Klassenerhalt in der BGL Ligue gesichert. Der Club muss sich aber für kommende Saison nach einem neuen Torhüter umsehen: Ralph Schon wird zu Fola Esch wechseln. Dies wird der Verein am Dienstag bekannt geben. Neben Fola war auch Differdingen am Nationaltorhüter interessiert.



Zur Fola wechselt bereits aus Mondorf Dejvid Sinani. Auch Rodrigue Dikaba (F91) und Achraf Drif (Hostert) könnten noch auf den Gaalgebierg wechseln.