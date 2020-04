Scholten: "Bin großer Fan von Gilles Muller"

Wie tickt Handballer Dany Scholten privat? Im Kreuzverhör findet der 33-jährige ehemalige Nationalspieler offene Worte.

Handballer Dany Scholten ist ein Typ mit Ecken und Kanten. Der 33-Jährige stellt sich dem Kreuzverhör in seiner gewohnt direkten Art. Der ehemalige Nationalspieler betont, dass er nach Niederlagen zunächst seine Ruhe braucht. Der Berchemer Rechtsaußen erklärt, warum er Sand und Zitronen nicht mag, was er an Gilles Muller schätzt und weshalb er lieber kocht als Möbel aufbaut.

Guter oder schlechter Verlierer?

Schlechter Verlierer ...