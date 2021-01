Die Vereine in den Mannschaftssportarten werden nicht dazu verpflichtet, an den Corona-Schnelltests teilzunehmen.

Schnelltests im Sport nicht obligatorisch

Joe TURMES

Die Vereine in den Mannschaftssportarten können entscheiden, ob sie auf die Corona-Schnelltests zurückgreifen. Es besteht demnach keine Testpflicht. Entscheidet sich ein Club allerdings dafür, muss er sich an die vom Sportministerium festgelegte Prozedur halten. Diese schreibt auch vor, was im Fall von positiven Testergebnissen zu tun ist.

Die Corona-Schnelltests, die vom Sportministerium zur Verfügung gestellt werden, sollen dazu beitragen, den Restart in den höchsten Ligen der Mannschaftssportarten sicherer zu gestalten. In einer Studie werden die Entwicklungen beobachtet.

Nach der Ankündigung von Sportminister Dan Kersch, Schnelltests zur Verfügung zu stellen, war die Skepsis besonders bei den Fußballvereinen groß. Sie befürchteten, zu viel Zeit beim Testverfahren zu verlieren. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass es sich bei den Resultaten nur um eine Momentaufnahme handelt.

