Schneller, höher, weiter

Vor allem in der Coque wurden den Zuschauern in Luxemburg spannende Wettkämpfe geboten. Das Sportwochenende in Bildern.

Hallenmeisterschaften der Leichtathleten, Euro-Meet, Entscheidungsspiele im Basketball: Das Sportwochenende in Luxemburg hatte einiges zu bieten. Während in der Coque nationale sowie internationale Ausnahmekönner ihr Bestes gaben, wurde auch in den anderen Sporthallen um den Sieg gekämpft. Wir haben die besten Bilder gesammelt.



um weitere Bilder zu sehen. In der Coque ist am Wochenende einiges los. Großen Sport bietet unter anderem Stabhochspringer Joe Seil. Foto: kuva Jon Novak zeigt bei den Hallenmeisterschaften der Leichtathleten im Dreisprung, was er drauf hat. Foto: kuva Lena Kiefer (l.) gewinnt die 1 500 m vor Saskia Daguenet (r.) und Margaux Bruls. Foto: kuva Marc Flohr landet im Hochsprung auf Rang drei. Foto: kuva Bob Bertemes sichert sich den Landesmeistertitel über 1 500 m. Foto: kuva Auch der 60-m-Sprint ist spektakulär: Hier messen sich Lionel Evora Delgado (3.), Samy Henen, David Mbang Springer (1.), Pol Bidaine (2.) und Rick Voncken (v.l.n.r.). Foto: kuva Bliss Cibango springt 6,90 m weit und damit auf den ersten Platz. Foto: kuva Allrounderin Lara Marx sammelt fleißig Podestplätze. Foto: kuva Der Star des Wochenendes ist allerdings Kugelstoßer Bob Bertemes, dem im ersten Versuch ein Landesrekord gelingt. Foto: kuva In der Basketballliga geht eine spektakuläre Normalrunde vorüber. Sparta und Philippe Arendt (r.) gewinnen gegen T71 (mit Ben Hurt) und ziehen in die Titelgruppe ein. Foto: kuva Adrian Rodgers (am Ball) und sein Team behalten die Nerven. Foto: kuva Sparta-Trainer Kevin Magdowski (hier mit Philippe Arendt) fällt ein Stein vom Herzen. Foto: kuva Nach der Schlusssirene gibt es auf der Bank und bei den Fans kein Halten mehr. Foto: kuva Dabei waren die Bartringer auf Schützenhilfe angewiesen: Dank des Sieges von Amicale (Pit Koster, r.) gegen Laurent Schwartz' Musel Pikes reicht es für die Titelgruppe. Foto: Fernand Konnen Die Pikes um Jean Kox (l.) verspielen die bessere Ausgangsposition. Foto: Fernand Konnen Hier zieht Jeffrey Early (r., Amicale) an Quinterian McConico vorbei. Foto: Fernand Konnen Enttäuschte Gesichter: Die Musel Pikes müssen gegen den Abstieg spielen. Foto: Fernand Konnen In der Schwimmhalle der Coque findet von Freitag bis Sonntag das Euro-Meet statt. Foto: Vincent Lescaut Schweden-Star Sarah Sjöström sichert sich einige Titel. Foto: Vincent Lescaut Der Luxemburger Remi Fabiani qualifiziert sich sogar für die Jugend-EM. Foto: Vincent Lescaut Auch Monique Olivier zeigt einen guten Wettkampf. Mit der Lagenstaffel holt sie zum Abschluss sogar Silber. Foto: Vincent Lescaut Die Ungarin Katinka Hosszu räumt einmal mehr richtig ab. Die 29-Jährige ist zum wiederholten Mal beim Euro-Meet dabei. Foto: Vincent Lescaut In der Tischtennisliga setzt sich Titelkandidat Howald mit Xia Cheng in Echternach durch. Foto: Fernand Konnen Nationalspieler Traian Ciociu muss sich gegen Howalds Spitzenspieler Irfan Cekic geschlagen geben. Foto: Fernand Konnen Echternachs Kevin Kubica verliert beide Einzel. Foto: Fernand Konnen Eric Thillen darf gegen Xia Cheng jubeln. Doch am Ende unterliegt Echternach mit 3:6. Foto: Fernand Konnen