Schneller als Julien Henx

Daleiden stellt neue Bestmarke auf

Joe GEIMER Bei den Schwimm-Europameisterschaften der Junioren überzeugt Ralph Daleiden mit einer starken Leistung.

Bärenstarker Auftritt von Ralph Daleiden in Rom: Bei den Schwimm-Europameisterschaften der Junioren und Juniorinnen überzeugt der Luxemburger über die 100 m Freistil und stellt einen neuen Landesrekord auf.

Der 18-Jährige startete am Mittwochmorgen im neunten und letzten Vorlauf und musste sich im 50-m-Becken nur dem souveränen Rumänen David Popovici geschlagen geben. Dieser gewann in 49''50, was die schnellste Zeit aller 85 Teilnehmer war.

Daleiden schlug also als Zweiter an. Die Zeit blieb bei 50''03 stehen. Somit war er um drei Hundertstelsekunden schneller als Julien Henx vor vier Jahren in Budapest (H).

Fast noch besser: Daleiden zieht mit seiner Zeit souverän ins Halbfinale ein. Er war der insgesamt Drittschnellste.

Der Traum vom Finale ist demnach keinesfalls unrealistisch. Allerdings liegen die Schwimmer hinter Popovici, der eine halbe Sekunde schneller ist als die Konkurrenz, dicht beieinander.

